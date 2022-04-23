Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri - Son Dakika
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Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri

23.04.2022 19:14
Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri

Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak organizasyonunda makaralı yay kategorisindeki final mücadeleleri tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak organizasyonunda makaralı yay kategorisindeki final mücadeleleri tamamlandı.

Erkeklerde Hollandalı Mike Schloesser, final maçında karşılaştığı Fransız okçu Adrien Gontier'i 148-142 puan üstünlüğüyle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya mücadelesini ise Porto Rikolu rakibi Jean Pizarro'yu 149-146 mağlup eden Fransız sporcu Jean Philippe Boulch kazandı.

Kadınlar finalinde ise Büyük Britanyalı Ella Gibson, Kolombiyalı Alejandra Usquiano'yu 147-145 yendi.

Bronz madalyayı ise Tayvanlı Chen Yi Hsuan'ı 149-146 mağlup eden Estonyalı Lisell Jaatma elde etti.

Makaralı yay kadın takımlarında Almanya altın, Türkiye gümüş, Estonya bronz, erkek takımlarda da Hindistan altın, Fransa gümüş, Hollanda bronz, karışık takımlarda ise Kolombiya altın, Slovenya gümüş, Hırvatistan bronz madalyaları hanelerine yazdırdı.

19 Nisan'da 50 ülkeden 355 sporcu katılımıyla başlayan Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadelelerinin son gününde yarın klasik yay kategorisinde finaller gerçekleştirilecek.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yarınki yarı final maçında Avustralyalı Ryan Tyack ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri - Son Dakika


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