Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi

Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk

09.09.2022 11:47
Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde temsil edecek Mete Gazoz, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde temsil edecek Mete Gazoz, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Meksika'nın Tlaxcala kentinde 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılacak.

Erkekler klasik yay kategorisinde dünyada 3. sırada bulunan Tokyo Olimpiyatları'nın altın madalyalı okçusu Mete Gazoz, üst üste üçüncü kez finallerde madalya mücadelesi verecek.

İlk yılında birinci turda elenen, geçen yıl ise üçüncü olma başarısı gösteren Mete, bu yıl gözünü altın madalyaya dikti.

"Üst üste üçüncü kez finallerde olmak gurur verici"

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA muhabirine, bu yılın kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi.

Dünya Kupası'nın tüm ayaklarına katıldığını ve ilk 8'e girmeyi başardığını dile getiren milli sporcu, "Bu sene Dünya Kupası'nın ayaklarında madalya alamadım. Olsun, Dünya Kupası Finalleri'ne kalabilmek, madalya almak kadar büyük bir iş. Üst üste üçüncü kez finallerde olmak gurur verici." diye konuştu.

Mete Gazoz, önceki yıl yapılan finallerde ilk turda elendiğini, geçen yıl ise üçüncü olduğunu anımsatarak, "Finallerde hedefim bu sefer şampiyon olmak." ifadesini kullandı.

"Finallere, dünyanın en iyi 8 sporcusu katılıyor"

Finallere kalan diğer 7 sporcunun da birbirinden zorlu rakipler olduğunu aktaran Mete Gazoz, şunları kaydetti:

"Finallere, dünyanın en iyi 8 sporcusu katılıyor. Bu 8 sporcunun birbirinden çok bir farkı yok. Performans olarak bir fark olacak. Şu anda sezonumuz bitti. Sezon bittikten iki ay sonra Dünya Kupası Finalleri var. Aradaki iki aylık boşlukta hangi sporcu performansını daha iyi yükseltebilirse o şampiyon olacak."

YORUMLAR
500
CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret Direksiyonda fenalaşan Bulgar TIR şoförü, Türkiye'de sağlığına kavuştu Direksiyonda fenalaşan Bulgar TIR şoförü, Türkiye'de sağlığına kavuştu
Kaynak: AA

Mete Gazoz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:33 Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, "Tecavüz sonucu hamile kaldım" dedi
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:17 Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement