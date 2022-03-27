Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması sona erdi - Son Dakika

Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 23 Mart'ta başlayan ve 36 ilden 256'sı kadın 572 sporcunun katıldığı organizasyon, bireysel finallerin ardından madalya töreniyle sona erdi.

Yarışma sonunda klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde dereceler şöyle oluştu:

Klasik Yay

Erkekler

1- Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor)

2- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

3- Oğuzhan Küçük (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

Kadınlar

1- Defne Derebaşı (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

2- Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Gülnaz Büşranur Coşkun (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Erkek Takım

1- Samet Ak, Berkay Akkoyun, Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor)

2- Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

3- Muhammed Bilal Güneri, Doğan İşler, Yağız Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Kadın Takım

1- Gülperi Atak, Gülnaz Büşranur Coşkun, Melike Şahin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur (Uludağ Olimpik Sporlar Gençlik)

3- Aybüke Aktuna, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Karışık Takım

1- Gülnaz Büşranur Coşkun, Alp Akış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Aslı Er, Vedat Erbay (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Erkek

1- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

2- Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

3- Mustafa Buğrahan Çoban (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor)

21 Yaş Altı Kadın

1- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü)

2- Fatma Maraşlı (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Rabia Nilsu Eryılmaz (Demka Okçuluk)

21 Yaş Altı Erkek Takım

1- Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

2- Musa Arzuman, Batuhan Ayaz, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Mevlüt Mert Atay, Kutay Tek, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Kadın Takım

1- Alçin Duru Akboğa, Özge Çıtak, Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademisi)

2- Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Karışık Takım

1- Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Gülperi Atak, Alp Akış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Elifsu Özdemir, Berkay Akkoyun (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor)

Makaralı Yay

Erkekler

1- Abdullah Aslım (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

2- Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

Kadınlar

1- İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- Yeşim Bostan Uçar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Sevim Yıldır (Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)

Erkek Takım

1- Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

2- Efe Diril, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

3- Yunus Emre Arslan, Mustafa Dinçel, Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Kadın Takım

1- Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- Hazal Burun, Songül Lök, Sevda Yaka (Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)

3- Elif Doğan, İrem Ocakçı, Yasemin Özsoy (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Karışık Takım

1- İpek Tomruk, Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- İrem Ocakçı, Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- Hazal Burun, Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Erkek

1- Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

2- Batuhan Akçaoğlu (Şenok Okçuluk ihtisas Spor Kulübü)

3- Yusuf Bahadır Eryılmaz (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Kadın

1- Hazal Burun (Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)

2- Irmak Yüksel (Elite Spor Kulübü Derneği)

3- Dilara Abbasoğlu (Vedat Erbay Spor Akademisi)

21 Yaş Altı Erkek Takım

1- Efe Diril, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

3- Abdullah Aslım, Emirhan Kısa, Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Kadın Takım

1- Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- Hazal Burun, Songül Lök, Sevda Yaka (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi)

21 Yaş Altı Karışık Takım

1- İrem Ocakçı, Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

2- Duru Dicle Uzun, Burak Meşe (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor)

3- İpek Tomruk, Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)