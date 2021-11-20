Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri, Antalya'da başladı

Okçulukta 2021 Türkiye Kupası Final Yarışmaları, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası Final yarışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Antalya'da başlayan Türkiye müsabakaları yarışlarında 32 sporcunun 4 kategoride yarışacağını söyledi.

Müsabakada tüm yıl boyunca yapılan yarışmalarda her kategorideki en iyilerinin yarıştığını anlatan Topaloğlu, "Yarışmanın özelliği açık hava sezonunun son yarışmaları olması. Daha sonra salon yarışmalarına geçilecek. Bugünkü karşılaşmalarda makaralı sporcular yarışıyor, 8 sporcu akşama kadar mücadele edecek. Türkiye'de bu sezonun bir, iki ve üçü belli olacak." dedi.

Yarın da sporcuların olimpik kategoride yarışacağını belirten Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un da aralarında bulunduğu sporcuların yarışacağını kaydetti.

Final yarışları, yarın sona erecek.