Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2022 faaliyet programında yer alan Yıldızlar Salon Federasyon Kupası'nın Samsun'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 13-14 yaş ve 15 yaş altı kategorisinde okçular, Yıldızlar Salon Federasyon Kupası için 3-6 Şubat tarihlerinde Samsun'da yarışacak.
Yarışma koşulları, Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yayımlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Okçulukta Yıldızlar Salon Federasyon Kupası Samsun'da yapılacak - Son Dakika Spor