Okul Sporları Badminton Gençler Müsabakaları Sonuçlandı

Okul Sporları Badminton Gençler Müsabakalarına toplam 60 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında Okul Sporları Badminton Gençler Müsabakaları yapıldı.

9 -11 Ocak 2024 tarihleri arasında 15 Temmuz Ortaokulu Spor Salonunda yapılan Okul Sporları Badminton Gençler Müsabakalarına toplam 60 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Gümüşova Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Gümüşova Anadolu Lisesi dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Gümüşova Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim edildi. - DÜZCE