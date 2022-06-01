Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı

01.06.2022 12:22
Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı.

11 Nisan Salonu'nda yapılan turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, tüm sporcuları Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm takımlara başarılar dileyen Akgül, "Önemli olan bu yolda mücadele etmek ve işin hakkını vererek yapmak, başarılı olmak ise o işin sadece mükafatı. Zaten sizler kendi illerinizde başarılı olup buraya gelmiş sporcularsınız. Turnuvaya katılan herkese başarılar diler, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde bir turnuva olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ise farklı illerden kente gelen sporcuların şampiyon olabilmek için mücadele edeceklerini belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sakarya, Denizli, Mardin ve Samsun'dan 8 erkek, 8 kız takımının katıldığı turnuva, 5 Haziran Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik GittiGidiyor, GPTW-Diversity özel ödülünü 4. kez kazandı GittiGidiyor, GPTW-Diversity özel ödülünü 4. kez kazandı
Kaynak: AA

basketbol, Şanlıurfa, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmayan İYİ Parti lideri Akşener: Söylemeye devam edeceğiz
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
11:59 Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
11:49 Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı
11:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak
11:41 Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in ortak geçmişi dikkat çekiyor! Brezilya'da Jesus sonrası koltuğu devralan Torrent'in kabus dolu günleri...
11:22 Kira artışlarına yeni düzenleme! Bakan Bozdağ açıkladı: Oran üzerinden bir artış konusunda görüş birliği var
11:21 Hapis kararı bozulan Kadir Şeker'in avukatından merak edilen soruya yanıt: En kısa sürede tahliye olacak
11:18 Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler!
11:09 Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 12:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement