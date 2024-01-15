Okul Sporları Gençler Basketbol Kız-Erkek Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyona, 12 şehirden yaklaşık 350 sporcu, antrenör, öğretmen ve idareci katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, açılış konuşmasında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Karabük'te okul sporlarında, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde ve federasyon faaliyetlerinde farklı branşlarda etkinliklerin sürdüğünü belirten Güven, sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların hem milli takımlara hem de kulüplere kazandırılması açısından bu tür organizasyonları önemsediklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise okulların, sadece derslerin görüldüğü değil kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin de yapıldığı yerler olduğuna dikkati çekerek, gençlere sportif faaliyetlerle yoğun şekilde katılma tavsiyesinde bulundu.

Organizasyon, 18 Ocak Perşembe sona erecek.