 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları, Kırşehir'de başladı. Yarışmalara 25 ilden 500 güreşçi ve antrenör katılıyor. Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmalarda 14-15 yaş grubu sporcular mindere çıktı. Yarışmalar 24 Aralık'a kadar sürecek ve dereceye girenler Türkiye şampiyonalarına katılacak. Ayrıca, sporcular 4 gün boyunca Kırşehir'in kültürel mekanlarını gezecekler.

Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir\'de Başladı
21.12.2023 - 13:37,  Güncelleme: 13:41
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet programında yer alan ve Kırşehir'de başlayan Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları'na 25 ilden 500 güreşçi ve antrenör katılıyor.

Kırşehir Spor Salonu'ndaki yarışmalarda 14-15 yaş grubu sporcular, seremoninin ardından grekoromen ve serbest stilde mindere çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, gazetecilere, sporcuların 24 Aralık'a kadar sürecek yarışmalarda minderde mücadele edeceğini söyledi.

Ata sporu güreşe ilginin yoğun olduğunu belirten Şahin, "Kırşehir olarak ata sporumuza her platformda sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Müsabakaların ardından dereceye girenler Türkiye şampiyonalarına katılacak. Bu tip turnuvaların şehrimize de çok büyük katkısı var. Antrenör ve sporcular, 4 gün boyunca kentin kültürel mekanlarını gezecekler, şehre de bir aksiyon katacaklar." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırşehir, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir'de Başladı - Son Dakika


13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40
Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 13:41:20. #1.13#
SON DAKİKA: Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement