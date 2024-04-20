Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk ve Afyonkarahisar Spor Lisesi büyük başarı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk ve Afyonkarahisar Spor Lisesi büyük başarı elde etti

Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası\'nda Taşoluk ve Afyonkarahisar Spor Lisesi büyük başarı elde etti

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Çok Programlı Lisesi ve Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencileri büyük bir başarı yakaladı. Saadet Yaşar, 43 kg kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Taşoluk ÇPAL öğrencileri takım halinde ikinci olarak 2 altın bir bronz madalya kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları tebrik ederek daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

20.04.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Çok Programlı Lisesi ve Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencileri büyük bir başarı yakaladı.

43 kg kategorisinde mücadele eden Saadet Yaşar, kıyasıya bir çekişmenin ardından Türkiye üçüncülüğü unvanını elde etti. Yaşar'ın bu başarısı, hem kendisine hem de spor lisesine büyük bir gurur kaynağı oldu.

Taşoluk ÇPAL öğrencileri 4 siklette katıldığı Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonasında 2 altın bir bronz madalya ile takım halinde ikinci olarak yine zirvede yer aldı. Yıldızlardan sonra gençler kategorisinde de bizleri gururlandıran takımın bu başarısında Fatma Yılmaz'ın altın, Melisa Sarıçiçek'in altın ve Emine Beyza Bariskan'ın bronz madalya ile önemli katkıları oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporcuları tebrik ederek, onların azim ve kararlılıkları ile daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk ve Afyonkarahisar Spor Lisesi büyük başarı elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
23:42 DEM Parti’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “müfettiş“ yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın
09:43 Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu
09:06 İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:51 Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş’ı eleyeceğiz Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş'ı eleyeceğiz
01:14 İntihar etmek için 4’üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü
22:48 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı
22:38 Gaziosmanpaşa’da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24’e Yükseldi Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi
21:17 İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: ’Allah bilir’ cevabını bile vermiyorum İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 10:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk ve Afyonkarahisar Spor Lisesi büyük başarı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement