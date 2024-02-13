Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı - Son Dakika
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Spor

Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı

Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçükler Judo müsabakaları yapıldı. Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda yapılan Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı. Okul Sporları Judo Küçükler müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

13.02.2024 09:19
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Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçükler Judo müsabakaları yapıldı. Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda yapılan Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı.

Okul Sporları Judo Küçükler müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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