Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları devam ediyor

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları, Malatya'da devam ediyor.

Altıkulaç ve Çilesiz Tenis Kortu'ndaki müsabakalara 20 ilden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, AA muhabirine, maçların 4 kortta yapıldığını belirtti.

Kentin spor şehri olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kayhan, tüm vatandaşları müsabakaları izlemeye davet etti.

Organizasyon, 27 Mayıs'ta sona erecek.