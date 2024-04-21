Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali Düzce\'de Son Buldu

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Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Final müsabakaları Düzce'de sona erdi.

Düzce Tenis Kulübü yerleşkesinde 17 Nisan'da başlayan müsabakalarda, 5 gün boyunca 28 ilden 40'ı kız toplam 80 sporcu ter döktü.

Final müsabakalarıyla sona eren turnuvada, çift erkekler kategorisinde Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu adına yarışan ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş şampiyon oldu.

Çift kızlar kategorisinde ise İstanbul'daki bir özel okuldan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları ile kenti tanıtan hediyeler verdi.