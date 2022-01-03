Üye Girişi
Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı - Son Dakika

Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı

03.01.2022 18:29
Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı

Okyanus Kolejleri'nin genç erkekler basketbol ile genç kızlar voleybol takımları, İstanbul'da düzenlenen okul sporları turnuvalarında şampiyonluğa ulaştı.

Okyanus Kolejleri'nin genç erkekler basketbol ile genç kızlar voleybol takımları, İstanbul'da düzenlenen okul sporları turnuvalarında şampiyonluğa ulaştı.

2021-22 İstanbul Okul Sporları Basketbol Genç Erkek Finali'nde Özel Anakent Lisesi ile karşılaşan ve kadrosunu Anadolu Efes Genç (U18) Takımı'nın oluşturduğu Bahçeşehir Okyanus Koleji Basketbol Takımı, mücadeleden 62-56 galip ayrılarak İstanbul Şampiyonu oldu.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 45-33 önde tamamlayan Bahçeşehir Okyanus Koleji Basketbol Takımı, rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı.VOLEYBOLDA DA 1'İNCİLİK GELDİKemerburgaz Okyanus Koleji Genç Kızlar Voleybol Takımı da, İstanbul Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda 1'inci oldu. Bahçelievler Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanan final maçında Doğa Koleji'ni 3 - 0 mağlup eden Kemerburgaz Okyanus Koleji, erkek basketbol takımının ardından voleybolda da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Öte yandan aynı turnuvanın erkek kategorisinde ise Avcılar Okyanus Koleji Genç Erkek A Voleybol Takımı da İstanbul 2'ncisi oldu.


Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı
Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı
Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı
YORUMLAR
500

Okyanus Koleji, basketbol, İstanbul, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı - Son Dakika Spor


28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu         
18:43
Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış         
18:35
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:51:05. #1.11#
SON DAKİKA: Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement