Türk futbolunda kazan kaynıyor! Galatasaray, Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağırdı - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunda kazan kaynıyor! Galatasaray, Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağırdı

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.

24.02.2024 23:26  Güncelleme: 23:38
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Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve kurullarını istifaya davet etti.

TFF'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte açıklamanın tamamı;

Olay giderek büyüyor! Galatasaray, TFF'yi istifaya çağırdı
Türk futbolunda kazan kaynıyor! Galatasaray, Mehmet Büyükekşi\'yi istifaya çağırdı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda kazan kaynıyor! Galatasaray, Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet gönül: Boş konuşmayın sizin demenizle olmaz o iş yalandan nağme yapmayın kedicikler Fenerbahçe söylerken nerdeydiniz 44 64 Yanıtla
  • Oooo: Bu kadar fenerbahçeyi şampiyon yapmaya çalışmak nedir? TFF fenerin koltuk değneği gibi bu sene 49 39 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Türkiye Fenerbahçe Federasyonu, bir yerlerden emir aldığın belli . Derhal istifa et. Bu milletin futbol aşkını mahvettiniz. 46 28 Yanıtla
  • onur demir: OFSAYTIMSI şeyler olurken aklınız neredeydi ?? 0 0 Yanıtla

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