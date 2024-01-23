Olay tepkisinden sonra Real Madrid\'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar

Real Madrid'in sezon başında bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Arda Güler, eflatun-beyazlılarda forma şansı bulamıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Ancelotti'nin süre vermediği genç yıldız için bomba bir iddia ortaya atıldı.

REAL SÖZÜNDEN CAYIYOR

Sezon başında Arda'yı transfer ederken kiralanmayacağının garantisini veren Real Madrid, bu sözünden cayabilir. Son oynanan Almeria maçında oyuna alınmayınca yeleğini fırlatan genç yıldız, başka bir takıma kiralanabilir.

ATLETICO'YA KARŞI 8 DAKİKA OYNADI

Real Madrid formasıyla La Liga'da hiç süre alamayan Arda Güler, İspanya Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmış ve 59 dakika sahada kalmıştı. Arda, 2. maçında ise İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı 8 dakika oynamıştı.