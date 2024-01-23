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Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar - Son Dakika
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Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar

Real Madrid'in sezon başında bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Arda Güler, forma şansı bulamıyor. Ancak, son maçta oyuna alınmayınca başka bir takıma kiralanabileceği iddia ediliyor. Arda, Real Madrid formasıyla La Liga'da hiç süre alamamıştır.

23.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 13:02
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Real Madrid'in sezon başında bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Arda Güler, eflatun-beyazlılarda forma şansı bulamıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Ancelotti'nin süre vermediği genç yıldız için bomba bir iddia ortaya atıldı.

REAL SÖZÜNDEN CAYIYOR

Sezon başında Arda'yı transfer ederken kiralanmayacağının garantisini veren Real Madrid, bu sözünden cayabilir. Son oynanan Almeria maçında oyuna alınmayınca yeleğini fırlatan genç yıldız, başka bir takıma kiralanabilir.

Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar

ATLETICO'YA KARŞI 8 DAKİKA OYNADI

Real Madrid formasıyla La Liga'da hiç süre alamayan Arda Güler, İspanya Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmış ve 59 dakika sahada kalmıştı. Arda, 2. maçında ise İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı 8 dakika oynamıştı.

Olay tepkisinden sonra Real Madrid\'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar
YORUMLAR (19)
  • haydar topçu: Fenerbahçeyi paraya tercih ettiği için beter olsun Yanıtla 359 71
  • Mustafa POLAT: O takımda yeleği yere fırlatacak son kişidir Arda. Bir aldığı terbiye müsade etmez, iki Türkiye’ye göre en büyük yıldız olsada real Madrid’e göre vasatın üstünde bir futbolcu. Yanıtla 217 147
  • Mevlut Emre: Anlamıyorum ardayı alan real ateş bizim medyalara düşmüş kardeşim bize ne ister oynatır ister oynatmaz bizden çıkmış karar adamların kararı işine gelmiyosa bıraksın büyük takım deyince hamen firlamayi biliyolar öyle her futbolcunun harcı deyil Yanıtla 13 179
  • Ahmet Demir: kendini dev aynada görenler orası FB-GS değil sen oranın yedeğinin yedeğisin.Uçmayı öğrenemeden göklerde süzülmeyi istiyorsun Yanıtla 20 119
  • Uğur RİZE: Kardesim ben galatasaraylıyım ama bu adamı neden oynatmıyorlar müslüman olduğu icin mi he karektersizler Yanıtla 66 57
  • Selim Kayisi: Arda Feneri paraya tercih etmemiştir. Fenerbahçe ederinin üzerinde ücreti kasasına koymuştur. Kızgın olanlar küskün olanlar olabilir ama sonsuza kadar fenerbahçede kalmasının mantığı da yoktu zaten. Yanıtla 19 83
  • Serkan Basar: Ardalotti Yanıtla 17 58
  • Mehmet Aydın: Gebze Spora bekleriz Yanıtla 30 42
  • Tayfun Gümüş: Fener parayı Arda'ya tercih etmiş olmasın. İyi düşün. Ne kadar milyonlar bonservisler almış olabilirler. 24 36
  • Koray Gumran: Senin futbolla aran yok yok galiba yutupa git arda yelek fırlatıp yaz bak bakayım nasıl fırlatıp izle 13 27
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Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olay tepkisinden sonra Real Madrid'den Arda Güler için skandal karar! Verdikleri sözü yok sayacaklar - Son Dakika
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