Olayların çıktığı amatör küme maçı yarıda kaldı - Son Dakika
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Olayların çıktığı amatör küme maçı yarıda kaldı

08.03.2022 11:54
Olayların çıktığı amatör küme maçı yarıda kaldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 1. Amatör Lig A Grubu'nda Afşin Belediyespor ile Helete Demirspor arasına oynanan mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 1. Amatör Lig A Grubu'nda Afşin Belediyespor ile Helete Demirspor arasına oynanan mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Kahramanmaraş Uğur Nihat Bozdağ 1. Amatör Lig A Grubu 14. haftasında 34 puanda bulunan lig ikincisi Afşin Belediyespor, 39 puanla lider Helete Demirspor'u ağırladı. Afşin Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Helete'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarının sonlarında ise Helete Demirspor, Afşin Belediyespor karşısında 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Helete Demirspor'un gollerini Ahmet Ak attı. Konuk ekipte de Enes Besnili ve Ahmet Ak kırmızı kart gördü.

Müsabakanın son 2 dakikası oynanırken, çıkan kırmızı kart sonrasında saha bir anda karıştı. Taraftarların da sahaya inmesiyle maç yarıda kaldı.

Daha sonra mücadelenin ertelendiği açıklandı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
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Böyle talihsizlik görülmedi; 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı Böyle talihsizlik görülmedi; 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı Başiskele Belediyespor, Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek Başiskele Belediyespor, Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek

Kahramanmaraş, Amatör Lig, Ahmet Ak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olayların çıktığı amatör küme maçı yarıda kaldı - Son Dakika


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