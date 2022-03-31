Olaylı maçın cezaları açıklandı - Son Dakika

Fırat Üniversitesi ile Bismil 1936 Gençlik arasında oynanan ve 88. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamayan olaylı maçın ardından Amatör Futbol Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçında çıkan olayları karara bağladı. Grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen ve bu maçta 6 futbolcusu kırmızı kart gören Elazığ ekibinde futbolcular Kadir Topal, Mehmet Aydın, Umutcan Gökdemir, Cantürk Güngör, Coşkun Güner ve Zindan Altın 2 maç ceza aldı.

2 maçlık cezalarını normal sezonda çekecek olan bu futbolcular, 3. Lig'e yükselme play-off maçlarında forma giyebilecek. Teknik Sorumlu Bülent Güllü de tedbirli olarak AFDK'ya sevk edildi. - ELAZIĞ