Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona - Son Dakika
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Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona

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La Liga 36. hafta maçında Espanyol'u 2-0 mağlup eden Barcelona, ligdeki 28. şampiyonluğunu ilan etti. Maça karşılaşma öncesi yaşanan olaylar damga vurdu. Arabayla taraftar grubunun içine giren bir kişi, çok sayıda taraftara çarparak yaraladı.

16.05.2025 00:33  Güncelleme: 08:03
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La Liga 36. hafta maçında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6'da Fermin Lopez kaydetti. Espanyol'da Cabrera maçta direkt kırmızı kartla 79. dakikada oyundan atıldı.

LAMINE YAMAL DURDURULAMADI

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, bu akşam attığı golle bu sezon 37 gole direkt katkı sağladı. Yıldız isim toplamda 17 gole ulaştı ve 20 asistlik katkı sağladı.

BARCELONA 28. KEZ ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Barcelona, Real Madrid ile puan farkını 7'ye çıkararak bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Katalan devi, ligde 28. şampiyonluğunu ilan etti. Ligde bu alanda zirvede olan Real Madrid'in 36 şampiyonluğu bulunuyor.

Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona

HANSI FLICK'İN ÜÇÜNCÜ KUPASI

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası'nın ardından Barcelona'yla 3. kez zafer sevinci yaşadı.

ÇOK SAYIDA YARALI TARAFTAR VAR

Maça karşılaşma öncesi yaşanan olaylar damga vurdu. Maç öncesi bir kişi, stat çevresinde toplu halde bulunan Espanyol taraftarlarının üzerine arabayı sürerek taraftar grubunu arabayla ezdi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Taraftarlar olay anında kaçmaya çalışırken birçok kişinin ezildiği ve arabanın çarpması sonucunda da çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Olaylı maçta yok yok! La Liga\'da şampiyon Barcelona

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Son Dakika Spor Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Cihan Kışla:
    İmamoğlu na özgürlük. 15 75 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    İmamoğlu 586 milyar nerede 41 18 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    lemin.yamal bildiğim bileli 17! yaşında mübarek ?? 24 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yamal yeni kral olacak, Ronaldo, messi ve iniesta karışımı ve henüz 17 yaşında tebrikler. 20 nin üzerinde gol ve asisti var, hemde ilk senesinde. 3 0 Yanıtla
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