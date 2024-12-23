Olcay Şahan: Altınordu Üst Ligler için Çalışacak - Son Dakika
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Olcay Şahan: Altınordu Üst Ligler için Çalışacak

Olcay Şahan: Altınordu Üst Ligler için Çalışacak

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 2025'te üst lig hedefi için çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

23.12.2024 15:25
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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak, "Altınordu'ya imza attığımız ilk gün dediğimiz gibi 'Türkiye'nin Altınordu'su burada olmayı asla hak etmiyor. Bu takımın yeri üst liglerdir' sözlerimizi gerçekleştirmek adına 2025 yılında daha çok çalışacağız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligin ilk devresini 35 puanla üçüncü sırada noktaladı. İzmir ekibinde Teknik Direktör Olcay Şahan da 17. hafta mücadelesinde 6-0 yendikleri Afyonspor müsabaka sonrasında yazılı bir açıklama yaparak, kırmızı-lacivertlilerin 2024 yılını değerlendirdi. 27 Mayıs tarihinde başladıkları Altınordu yolculuğunun 2024 yılını güzel bir galibiyetle noktalamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şahan, "Şampiyonluk hedefi ile başladığımız sezonun ilk yarısı bizim adımıza oldukça verimli geçti. Yeni oluşturduğumuz kadromuz ile sezona çok iyi başlangıç yaptık. Belki de futbol kamuoyunda kimse bizim bu kadar başarılı olacağımızı beklemezken bizler oluşturduğumuz kadroya en baştan beri inanıyorduk. Başta Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın önderliğinde profesyonel yöneticilerimiz ve teknik kadromuz ile çok çalıştık ve ilk yarıyı zirvenin ortakları arasında tamamladık" dedi.

Teknik Direktör Olcay Şahan sözlerini şöyle noktaladı:

"Altınordu'ya imza attığımız ilk gün dediğimiz gibi 'Türkiye'nin Altınordu'su burada olmayı asla hak etmiyor. Bu takımın yeri üst liglerdir' sözlerimizi gerçekleştirmek adına 2025 yılında daha çok çalışacağız. Futbolcu kardeşlerimle beraber 2024-25 sezonu sona erdiği gün Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Herkese çok güzel ve sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Olcay Şahan: Altınordu Üst Ligler için Çalışacak - Son Dakika

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