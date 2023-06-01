36 yaşındaki Olcay Şahan'ın kariyeriyle ilgili aldığı karar futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

36 yaşındaki Olcay Şahan'ın kariyeriyle ilgili aldığı karar futbolseverleri şaşırttı

01.06.2023 10:30

TFF 2. Lig ekibi Afyonspor'da başarılı bir performansla sezonu tamamlayan Olcay Şahan, futbola devam etme kararı aldı. 36 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vücudum ve enerjim el verdiği için bu büyük tutkuyu bir kaç sene daha sürdürüp futbol hayatıma devam etme kararı aldığımı bildirmek istiyorum." dedi. Şahan'ın bu kararı sonrası birçok teklif alması bekleniyor.

Afyonspor'da iyi bir sezon geçiren 36 yaşındaki Olcay Şahan, futbola birkaç sene daha devam edeceğini açıkladı.

"DEVAM ETME KARARI ALDIM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan, "Öncelikle hayattaki en büyük tutkum olan futbola geri dönme kararımın ne kadar doğru bir karar olduğunu 14 asist yapıp, 6 gol atarak gösterdiğimi düşünüyorum. Vücudum ve enerjim el verdiği için bu büyük tutkuyu bir kaç sene daha sürdürüp futbol hayatıma devam etme kararı aldığımı da bildirmek istiyorum.

"YENİ SEZONDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Bu sene formasını gururla taşıdığım Afyonspor ile sözleşmem sona erdiği için şimdilik ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında birlikte omuz omuza olduğum tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Yeni sezonda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan'ın paylaşımı:

YORUMLAR
500

Olcay Şahan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 36 yaşındaki Olcay Şahan'ın kariyeriyle ilgili aldığı karar futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Katıldığı partide kendinden geçen Serenay Sarıkaya, süper mini eteğiyle kalça dansı yaptı
10:37 Son Dakika: Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, futbolu bırakma kararı aldı
10:30 Gerdek Bohçası Videosu Sosyal Medyada İnfial Yarattı
10:16 Gerdek bohçası videosu sosyal medyada infial yarattı! Herkes "Şey" yazılı kutunun içindekini merak ediyor
10:15 Burak Yılmaz'ın "Seni Beşiktaş'a bekliyoruz" diyen taraftara eliyle yaptığı hareket olay oldu
10:08 Tevfik Göksu'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu iddiası: Deprem için 63,5 milyon TL, kendi reklamı için 908 milyon TL harcadı
10:04 Burak Yılmaz'ın "Seni Beşiktaş'a bekliyoruz" diyen taraftara eliyle yaptığı hareket olay oldu
10:00 Tevfik Göksu'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu iddiası: Deprem için 63,5 milyon TL, kendi reklamı için 908 milyon TL harcadı
10:00 Sokağa hızla dalan araç, 1'i çocuk 3 kişiyi altına alarak böyle ezdi
09:55 Sokağa hızla dalan araç, 1'i çocuk 3 kişiyi altına alarak böyle ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 10:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: 36 yaşındaki Olcay Şahan'ın kariyeriyle ilgili aldığı karar futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement