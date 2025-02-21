Ole Gunnar Solskjaer'den tek değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ole Gunnar Solskjaer'den tek değişiklik

Ole Gunnar Solskjaer\'den tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı.

21.02.2025 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda 2-1 galip geldikleri Trabzonspor müsabakasının 11'inden tek değişiklik yaparak eflatun-sarılıların karşısına çıktı.

Norveçli teknik adam, Emirhan Topçu'nun yerine Tayyip Talha Sanuç'a şans verdi. Emirhan ile hafif sakatlığı olan Ernest Muçi ise 21 kişilik maç kadrosunda bulunmuyor.

Beşiktaş, Eyüpspor maçına şu 11'le çıktı:

"Mert - Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile."

Tayyip Talha 5anuç 5 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha, 5 maç sonra 11'de şans buldu. Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Sonraki 4 mücadelede sakatlığı sebebiyle görev alamayan Tayyip Talha, geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçına ise 84. dakikada dahil oldu.

Elan Ricardo ve Keny Arroyo yedek başlıyor

Beşiktaş'ın yeni transferleri 21 yaşındaki Elan Ricardo ve 19 yaşındaki Keny Arroyo, Eyüspor müsabakasına yedek kulübesinde başlayacak.

Kolombiyalı futbolcu Ricardo, siyah-beyazlı takımda ilk kez maç kadrosunda bulunuyor. Elan Ricardo, geçtiğimiz haftaki Trabzonspor müsabakasının kadrosunda yer almamıştı.

Keny Arroyo ise geride kalan haftada olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekliyor.

Arroyo ile Ricardo, Teknik Direktör Solskjaer'in görev vermesi halinde de ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Eyüpspor - Beşiktaş maçına her iki takımın taraftarları da çok fazla ilgi göstermedi. Kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle az sayıda futbolsever müsabakayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Trabzonspor, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ole Gunnar Solskjaer'den tek değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:21 Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
23:43 İstanbul’da kar esareti bitmeyecek gibi Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
22:43 Borsa İstanbul’daki tarihi düşüşe SPK’dan inceleme Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
22:24 Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
22:00 Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
09:47 Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
09:38 Kulisler hareketlendi Erdoğan’dan Kürşad Zorlu’ya önemli görev Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev
09:28 Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı
09:17 Olay adam yine sahnede Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:59 Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar
08:57 Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince “Harbiden elendim“ paylaşımı yaptı Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 06:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ole Gunnar Solskjaer'den tek değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.