Ole Gunnar Solskjaer: Sentetik zemin oyuncularım için sıra dışı

22.08.2025 00:12
UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş, Lausanne-Sport ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma sonrası hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Solskjaer, kornerden gol yediklerini ve sentetik zeminin oyuncular için yeni olduğunu ifade etti. Ayrıca, deplasmanda daha iyi savunma yapılması gerektiğini ve kontratak fırsatlarının daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Solskjaer'in o açıklamaları;

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"1-0 öndeyseniz daha iyi savunma yapıp 2. golü umarsınız. Bunu beklersiniz. Deplasmanda, Avrupa'da bazen böyle olabiliyor. Rakibimiz fiziksel olarak güçlü bir takım. Kornerden gol yedik, hayal kırıklığı yaşıyorum. Sentetik zemin oyuncularım için yeni, sıra dışı bir zemin. Galip gelmeyi istiyorduk. Biz kontratak fırsatları bulduk ama arkada da rakibe çok alan verdik. Kornerde de maalesef zayıf bir savunma yaptık."

"DAHA İYİSİNİ YARATACAĞIZ"

"Laussane'ın kendine has iyi olduğu noktalar var. Sentetik zemini de göze alarak Emirhan, Gabi ve Felix ile kanalları kapatmaya çalıştık. Üçü de çok iyi iş çıkardı. Milot kanat olarak çok iyi mücadele etti. Onun adına mutluyum, golünü attı. Çok fazla kontratak bulduk ama rakibimize topu kaptırıp kontralara fırsat verdik. Bu anlamda rakibe umut verdik. Biz de önümüzdeki hafta biliyorum ki bu atmosferin daha iyisini yaratacağız."

"MAÇIN KONTROLÜ KAYBETTİK"

"Joao, Orkun ve Ndidi ile orta sahada kontrolü daha fazla sağlayabiliyoruz ama ilk yarıda çok top kaybı yaptık. Bunda sentetik zeminin bir etkisi olabilir. İkinci yarı ritmimizi bulduk. Rakibimizin ceza sahasına daha fazla girmesi konusunda haklısınız. Oyun stilleri direkt toplarla ilgili, fiziksel olarak iyiler, çok fazla koşu atıyorlar. Topa sahip olma oranı bizdeydi. Rakibin taraftarını susturup kendimize inanç aşılamak istedik. Gol de bulduk. Bu anlamda iyiydik. Maçın kontrolünü maalesef kornerden gol yiyerek kaybettik."

"KENDİLERİNİ MOTİVE ETMESİ GEREK'

Deneyimli teknik adam son olarak, "Biz de hocalarla, ekibimle konuştuk. 10-15 dakika kontrolü kaybedip kazanamıyoruz. Bazı oyuncuların da sahada kendilerini motive etmesi gerekiyor. Oyuncular inisiyatif alıp bu durumu kontrol etmeli. İlk yarıda birebirlerde ekstralara kaçtık, top kaybettik. Oyun kontrolünü kaybettik bunu yapınca. Hocalarımla 10-15 dakikalık düşüşleri konuşuyoruz."

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

