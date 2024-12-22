Oleksandr Usyk, Tyson Fury\'yi Rövanşta Yenerek Şampiyonluğunu Korudu

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OLEKSANDR Usyk ve Tyson Fury arasındaki ilk ünvan maçı 18 Mayıs günü Suudi Arabistan 'ın Riyad kentinde bulunan Kingdom Arena'da oynanmış ve Usyk kazanmıştı. Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, rövanş maçını da hakem puanlarıyla 116-112 kazandı.

WBA-IBF-WBO-IBO federasyonlarının şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, WBC'nin şampiyonu İngiliz Tyson Fury ile ünvan birleştirme maçı yapmıştı. O karşılaşmada kazanan Usyk tüm kemerleri kazanarak tartışmasız ağır sıklet dünya şampiyonu olmuştu.

DUBOİS RİNGE ÇIKIP USYK'E MEYDAN OKUDU

21 Aralık Cumartesi günü yine Riyad'ta oynanan ve pazar günü sabaha karşı biten maçta Fury ve Usyk rövanşa çıktı. Bir önceki maçta olduğu gibi Usyk, bir kez daha puanla kazandı. 3 hakemin de ortak kararı ile 116-112 kazanan Ukraynalı şampiyon Usyk ünvanlarını korurken daha önce boşa çıkardığı IBF ünvanının yeni sahibi İngiliz Daniel Dubois, Joshua'yı nakavt etmiş bir şampiyon olarak ringe çıktı ve Usyk'e ünvan birleştirme için meydan okudu. Usyk bu meydan okumayı kabul ederken ikilinin karşı karşıya ne zaman geleceği şimdiden merak ediliyor.

TYSON FURY: HAKKIM GASP EDİLDİ

Usyk maçı puanla kazanırken Fury buna çok kızarak ringi terk etti ve kararı protesto etti. Fury en az 3 raunt önde olduğu halde maçın elinden alındığını duyurdu. Fury'nin promotörü de verilen karara ateş püskürdü ve bunun bir soygun olduğunu iddia etti. Hakemler 116-112 ortak karar verirken raunt bazında verdikleri kararlar ise birbirleri ile çok farklıydı. Dünyaca ünlü yumruk istatistik kurumu Compubox'un Fury'i sadece 1 rauntta üstün göstermesi ise durumu iyice karmaşık hale getirdi. Fury'nin vatandaşı Joshua ise Usyk'in maçı kazandığını dile getirdi ve "haksızlık yok" dedi. Joshua daha önce Usyk ile yaptığı iki maçı da kaybetmişti.

USYK: EMEKLİ OLMAYACAĞIM

Ukraynalı şampiyon maçtan sonra emekli olmayacağını açıklarken maçlarına devam edeceğinin sinyalini verdi. Usyk amatörde olimpiyat şampiyonu olduktan sonra profesyonelde yarı ağır sıklette ve ağır sıklette tüm kemerlerin sahibi olan tek boksör olarak tarihi yürüyüşünü sürdürdü.

SANATÇI ERSAN KAYA'DAN USYK'E BÜYÜK JEST

Ağır sıklet dünya şampiyonluğu maçını kazanan Oleksandr Usyk'a sanatçı Ersan Kaya tablo yaptı. Ünvan maçını yerinde izleyen Ersan Kaya, mücadelenin ardından Ukraynalı sporcuya yaptığı resmi takdim etti. Şampiyon boksör ve eşini tuvale akrilik boyalarla resmeden Ersan Kaya'nın eserine teşekkür eden ve kendi resmi üzerine imzasını atan Usyk, Türk ressam Kaya ile birlikte poz verdi. Ersan Kaya ayrıca Ukraynalı şampiyon boksöre tasarladığı özel bir tişört de hediye etti.