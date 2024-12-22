Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi Rövanşta Yenerek Şampiyonluğunu Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi Rövanşta Yenerek Şampiyonluğunu Korudu

Oleksandr Usyk, Tyson Fury\'yi Rövanşta Yenerek Şampiyonluğunu Korudu

Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Tyson Fury ile gerçekleştirdiği rövanş maçında hakem kararıyla 116-112 galip gelerek unvanlarını korudu. Fury, karara itiraz ederken, Usyk emeklilik planları olmadığını açıkladı. Ayrıca, sanatçı Ersan Kaya, Usyk'a özel bir hediye sundu.

22.12.2024 22:47  Güncelleme: 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
OLEKSANDR Usyk ve Tyson Fury arasındaki ilk ünvan maçı 18 Mayıs günü Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan Kingdom Arena'da oynanmış ve Usyk kazanmıştı. Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, rövanş maçını da hakem puanlarıyla 116-112 kazandı.

WBA-IBF-WBO-IBO federasyonlarının şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, WBC'nin şampiyonu İngiliz Tyson Fury ile ünvan birleştirme maçı yapmıştı. O karşılaşmada kazanan Usyk tüm kemerleri kazanarak tartışmasız ağır sıklet dünya şampiyonu olmuştu.

DUBOİS RİNGE ÇIKIP USYK'E MEYDAN OKUDU

21 Aralık Cumartesi günü yine Riyad'ta oynanan ve pazar günü sabaha karşı biten maçta Fury ve Usyk rövanşa çıktı. Bir önceki maçta olduğu gibi Usyk, bir kez daha puanla kazandı. 3 hakemin de ortak kararı ile 116-112 kazanan Ukraynalı şampiyon Usyk ünvanlarını korurken daha önce boşa çıkardığı IBF ünvanının yeni sahibi İngiliz Daniel Dubois, Joshua'yı nakavt etmiş bir şampiyon olarak ringe çıktı ve Usyk'e ünvan birleştirme için meydan okudu. Usyk bu meydan okumayı kabul ederken ikilinin karşı karşıya ne zaman geleceği şimdiden merak ediliyor.

TYSON FURY: HAKKIM GASP EDİLDİ

Usyk maçı puanla kazanırken Fury buna çok kızarak ringi terk etti ve kararı protesto etti. Fury en az 3 raunt önde olduğu halde maçın elinden alındığını duyurdu. Fury'nin promotörü de verilen karara ateş püskürdü ve bunun bir soygun olduğunu iddia etti. Hakemler 116-112 ortak karar verirken raunt bazında verdikleri kararlar ise birbirleri ile çok farklıydı. Dünyaca ünlü yumruk istatistik kurumu Compubox'un Fury'i sadece 1 rauntta üstün göstermesi ise durumu iyice karmaşık hale getirdi. Fury'nin vatandaşı Joshua ise Usyk'in maçı kazandığını dile getirdi ve "haksızlık yok" dedi. Joshua daha önce Usyk ile yaptığı iki maçı da kaybetmişti.

USYK: EMEKLİ OLMAYACAĞIM

Ukraynalı şampiyon maçtan sonra emekli olmayacağını açıklarken maçlarına devam edeceğinin sinyalini verdi. Usyk amatörde olimpiyat şampiyonu olduktan sonra profesyonelde yarı ağır sıklette ve ağır sıklette tüm kemerlerin sahibi olan tek boksör olarak tarihi yürüyüşünü sürdürdü.

SANATÇI ERSAN KAYA'DAN USYK'E BÜYÜK JEST

Ağır sıklet dünya şampiyonluğu maçını kazanan Oleksandr Usyk'a sanatçı Ersan Kaya tablo yaptı. Ünvan maçını yerinde izleyen Ersan Kaya, mücadelenin ardından Ukraynalı sporcuya yaptığı resmi takdim etti. Şampiyon boksör ve eşini tuvale akrilik boyalarla resmeden Ersan Kaya'nın eserine teşekkür eden ve kendi resmi üzerine imzasını atan Usyk, Türk ressam Kaya ile birlikte poz verdi. Ersan Kaya ayrıca Ukraynalı şampiyon boksöre tasarladığı özel bir tişört de hediye etti.

Kaynak: DHA

Tyson Fury, 3-sayfa, Olaylar, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi Rövanşta Yenerek Şampiyonluğunu Korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
16:04 Ukrayna, Rusya’da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
15:47 Fred’den Mourinho’yu çıldırtacak hareket Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket
15:29 Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL
15:20 Palandöken’deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 23:05:04. #1.13#
SON DAKİKA: Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi Rövanşta Yenerek Şampiyonluğunu Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.