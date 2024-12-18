Olimpik Kaykayda Pilot Uygulama Başladı

Spor

Türkiye Kaykay Federasyonu, olimpik kaykay sporunu tanıtma, geliştirme ve okullara kazandırma vizyonu kapsamında ilk pilot uygulamayı hayata geçirdi.

Federasyonun açıklamasına göre, pilot okul olarak belirlen Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu'nda, beden eğitimi öğretmenleriyle iş birliği içinde 1. sınıf öğrencileri arasından yetenekli olanlar seçildi.

Öğrencilere, federasyon tarafından kaykay hediye edildi. Seçilen öğrencilerle derslerini aksatmayacak şekilde antrenman programları planlandı.

Bu öğrencilerin okul sporları müsabakalarına katılımları teşvik edilecek. Gelişim gösterenlerin, lisanslı sporcu olmaları ve potansiyel milli sporcu olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.