Olimpik Marsilya Metz ile golsüz berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan Olimpik Marsilya-Metz karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan Olimpik Marsilya- Metz karşılaşması 0-0 tamamlandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 13. haftasında puan tablosunda en alt sıralarda bulunan Metz takımını ağırladı. Müsabakanın 56. dakikasında Metz'de Jemerson kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Konuk takım, kalan süreyi 10 kişiyi oynadı. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika sahada oynadı. Her iki takımın birbirine üstün gelemediği karşılaşma golsüz berabere sona erdi. Bu skorla Marsilya puanını 23, Metz ise 8'e yükseltti.

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