Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den fazla süre alamayan Olimpiu Morutan'ın Glaskow Rangers'a transfer olması gündemde.
Takvim'in haberine göre, Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ianis Hagi'yi ciddi bir rakama satmaya hazırlanan İskoç ekibinin, Morutan için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Rangers'ın fiyat araştırması yaptığı ve genç yıldızı devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor - Son Dakika Spor