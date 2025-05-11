Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Haftası

Şampiyon sporcuların katıldığı "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Hafta Sonu" organizasyonu, Aydın'ın ilçesi Didim'de bugün sona erdi.

Delice Yarımadası'ndaki bir otelde düzenlenen organizasyonda katılımcılar, eski atletlerden oluşan profesyonel yönlendiriciler eşliğinde koşu, yüzme, kürek çekme, boks, yoga ve dans gibi aktivitelere katılma şansı elde etti.

Organizasyona katılan sporcular arasında, iki olimpik altın madalya sahibi İngiliz eski yüzücü Rebecca Adlington, olimpik dekatlonda iki kez altın madalya kazanan aynı ülkeden atlet Daley Thompson ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan İngiliz dalgıç Leon Taylor gibi isimler yer aldı.

Ünlü İngiliz şef Chris Baber da hazırladığı sağlıklı öğünlerle katılımcılara destek verdi.

Taylor'un sunuculuğunu yaptığı bir kapanış seremonisiyle sona eren ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Hafta Sonu" programının gelecek yıl tekrar yapılması planlanıyor.