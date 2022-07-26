Olimpiyat yolundaki milli triatletlerin İspanya'daki hazırlık kampı başladı - Son Dakika
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Olimpiyat yolundaki milli triatletlerin İspanya'daki hazırlık kampı başladı

26.07.2022 23:27
Olimpiyat yolundaki milli triatletlerin İspanya'daki hazırlık kampı başladı

Olimpiyat yolundaki milli triatletler Gültigin Er ve Enes Kızılcık'ın İspanya'daki hazırlık kampı başladı.

Olimpiyat yolundaki milli triatletler Gültigin Er ve Enes Kızılcık'ın İspanya'daki hazırlık kampı başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik milli takım sporcuları Gültigin Er ve Enes Kızılcık'a yönelik Sierra Nevada bölgesinde planlanan hazırlık kampı, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Sporcular, kamp süresince Olimpik Takım Başantrenörü Roberto Cejuela Anta ve Olimpik Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk yönetiminde antrenmanlarını sürdürecek.

Olimpik Milli Takımı, hazırlık kampı devam ederken 12-14 Ağustos tarihlerinde Almanya'da yapılacak Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda milli forma için ter dökecek.

Sonrasında 3-4 Eylül tarihlerinde Gültigin Er, İspanya'da Dünya Triatlon Kupası'nda, Enes Kızılcık ise Portekiz'de Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olimpik Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk, 2 bin 330 rakımda bulunan Sierra Nevada Performans Kamp Eğitim Merkezi'nin birçok olimpiyat şampiyonu tarafından tercih edildiğini vurgulayarak, "Buradaki amacımız sporcularımızın performanslarını artırmak ve yükselti kampı sonrası, müsabaka performanslarının daha iyi seviyede olmasının sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat yolundaki milli triatletlerin İspanya'daki hazırlık kampı başladı - Son Dakika

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