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Oltu'da İlkokullar Arası Minikler Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Oltu'da İlkokullar Arası Minikler Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası minikler futbol turnuvasında final maçı yapıldı. Mehmet Akif İlkokulu, Yasin Haşimoğlu İlkokulu'nu 6-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada ikincilik Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu'nun oldu.

Oltu\'da İlkokullar Arası Minikler Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
30.12.2023 - 11:26,
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Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullar arası minikler futbol turnuvası düzenlendi.

Oltu İlçe kapalı spor salonunda 6 okulun katılım sağladığı turnuvada final maçı Mehmet Akif ilkokulu ile Yasin Haşimoğlu ilkokulu arasında yapıldı Final maçında Spor salonunda tribünleri dolduran aileler heyecandan adeta yerlerinde oturamadılar. İlk yarı Mehmet Akif ilkokulunun 2-1 üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarı Mehmet Akif ilkokulu farkı artırarak müsabakayı 6 - 1 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Oltu İlçesi Minikler Futbol turnuvası birincisi Mehmet Akif İlkokulu olurken ikinciliği Oltu Yasin Haşimoğlu ilkokulu, üçüncülüğü Karabekir İlkokulu ve dördüncülüğü ise Atatürk ilkokulu elde etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Oltu'da İlkokullar Arası Minikler Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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