Ölüdeniz\'de 74 yaşındaki Makedonyalı akrobasi pilotu gençlerle yarışmayı hedefliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne her yıl katılan 74 yaşındaki Makedonyalı akrobasi pilotu Mendo Veljanovski, organizasyonun yamaç paraşütü sporcuları için önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

40 yılı aşkın süredir yamaç paraşütü ve paramotorla uçan Veljanovski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'deki ilk organizasyondan bu yana festivale katıldığını belirtti.

Ölüdeniz'in akrobasi pilotlarına önemli imkanlar sunduğunu ifade eden Veljanovski, "Organizasyonu geliştirmek için çok emek harcıyoruz. Festival her yıl büyüyor. Dünyanın her yerinden insanlar Ölüdeniz'i biliyor. Yıl boyunca antrenman yapmak, hatta burada yaşamak için geliyorlar. Bölge, akrobasi pilotlarının antrenman yapması için büyük fırsatlar sunuyor." dedi.

Veljanovski, gelecek yıl Makedonya'da düzenlenecek Dünya Hava Oyunları'nı organize edeceğini kaydetti.

Kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum

Festivalin en yaşlı sporcusu olduğunu belirten Veljanovski, spor yapabildiği sürece uçmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Kendisinden sonra festivaldeki en yaşlı sporculardan birinin 58 yaşındaki Avustralyalı Martin Wysocki olduğunu aktaran Veljanovski, şöyle konuştu:

"Yapabildiğim kadar uzun süre bu sporu yapmak istiyorum. Kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum. Çok antrenman yapıyorum. Bir sağlık sorunum olmadığı sürece çalışmaya devam edebilirim. Önümüzdeki üç yıl boyunca gençlerle aynı seviyede yarışmayı ve podyumda yer almayı hedefliyorum. Her yıl kulübümle güzel havada antrenman yapmak ve ailelerimizle vakit geçirmek için buraya geliyoruz."

Veljanovski, Ölüdeniz'in etkileyici manzarası, doğası ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçileri kendine hayran bıraktığını dile getirdi.