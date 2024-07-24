Ömer Ali Şahiner: Başakşehir'in hedefi gruplara kalmak

Spor

- Ömer Ali Şahiner: "Asıl hedefimiz daha önce yaptığımız gibi gruplara kalmak"

İSTANBUL - RAMS Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertlilerin hedefinin UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner, "İyi bir hazırlık kampından sonra yeni sezonun resmi maçını oynayacağız. Tüm takım olarak heyecanla bekliyoruz. Geçen sezon güzel sonuçların ardından kulübün DNA'sında olan Avrupa biletini aldık. Ülke futboluna puan ve oyun olarak güzellikleri katmak istiyoruz. Yarın bizim için başlangıç olacak. Başakşehir olarak asıl hedefimiz daha önce yaptığımız gibi gruplara kalmak olacak. Bunun başarabilecek kalitemizin olduğunu düşünüyorum. Umarım yarın güzel bir başlangıç yaparız. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.