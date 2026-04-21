Ömer Başdoğan'dan Güreşe Destek Çağrısı - Son Dakika
Ömer Başdoğan'dan Güreşe Destek Çağrısı

Ömer Başdoğan\'dan Güreşe Destek Çağrısı
21.04.2026 20:59
Sanal medya içerik üreticisi Ömer Başdoğan, güreşin yerinde izlenmesi gerektiğini belirtti.

SANAL medya içerik üreticisi ve oyuncu Ömer Başdoğan (Naletbebe), "Hep ağızda olan şey 'Ata sporu, ata sporu'. Gel izle abi. İlk kez yerinde izliyorum. Bir insan güreş müsabakasını izlemeden güreşi anlayamaz bence. Böyle şeylerde kuru kuruya oturduğunuz yerden destek olmuyor. Kalkıp Türkiye'den şampiyonaya gitmemize de gerek yok. Bulunduğumuz ülkede yapılan şampiyonaya da Türk taraftarlarımız gelsin" dedi.

Milli güreşçiler, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor. Sporculara destek için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen sanal medya içerik üreticisi ve oyuncu Ömer Başdoğan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İlk kez yerinde güreş müsabakalarını takip ettiğini belirten Ömer Başdoğan, "Türkiye'den geldik, değerli dostlarımızla beraber. Yıllardır 'Güreş bizim ata sporumuz' diye konuşuyoruz. İlk defa dedim ki gidelim. Biz futbolu çok izliyoruz, basketi destekliyoruz, çok şükür başarılıyız, voleybolda kızlarımız var. Spor dallarında başarılı olacak bir geleceğimiz de geliyor. Güreş apayrı bir dünya. Hep ağızda olan şey 'Ata sporu, ata sporu'. Gel izle abi. İlk kez yerinde izliyorum. Bir insan güreş müsabakasını izlemeden güreşi anlayamaz bence. Kerem madalya aldı, inşallah Allah Rıza'ya da nasip eder. Böyle şeylerde kuru kuruya oturduğunuz yerden destek olmuyor. Kalkıp Türkiye'den şampiyonaya gitmemize de gerek yok. Bulunduğumuz ülkede yapılan şampiyonaya da Türk taraftarlarımız gelsin. Burada tribünler 10 binler 20 binler yok. Buradaki 50 kişinin etkimiz oluyor. Güreşe ilgim çok arttı" ifadelerini kullandı.

'MEMLEKET ÇOCUĞUYUZ'

Ömer Başdoğan, Başkan Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp ile 10 seneden uzun bir süredir tanıştığını belirtti. "Taha bey benim 10 seneden eski arkadaşım, Rıza keza öyle. Biz Ankara çocuğuyuz, memleket çocuğuyuz. Adam burada şampiyona maçı yapıyoruz, arkada geçiyor muzunu yiyor. Güreş rahat bir spor" sözlerini sarf etti.

'BEN ESKİ TRİBÜNCÜYÜM'

Eskiden Ankaragücü maçlarına gittiğini ve tribünü sevdiğini belirten Ömer Başdoğan, "Ben eski tribüncüyüm. Ankaragücü maçlarına giderdim. Yaşımız büyüdü, işe güce daldık. Çok fazla tribün kovalayacak gücüm yok. Bizim her yerde maç izlemeye hakkımız var. Tribün sevdalısıyım, en son Bursa'ya gittim tribün izlemek için. Santiago Bernabeu'ya gittim Real Madrid – Bayern Münih maçı için. 60'ıncı dakikada maçtan çıktım arkadaşımla. Biz tribün sevdalısıyız. Buraya da geldik kendi kendimize bağırıyoruz. Güzel oluyor, etki ettiğimizi düşünüyorum. Allah sporcularımıza güç versin. Gelecek nesiller için futbolcu olacak, basketbolcu olacak diye bir şey yok. Çocukları spora yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Öte yandan röportajın sonuna dahil olan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Ömer Başdoğan arasında esprili anlar yaşandı.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Başdoğan'dan Güreşe Destek Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ömer Başdoğan'dan Güreşe Destek Çağrısı - Son Dakika
