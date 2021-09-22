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Ömer Erdoğan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz"

22.09.2021 23:08

- Ömer Erdoğan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

- Ömer Erdoğan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz"

İZMİR - Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Göztepe'ye göre 2 gün daha az dinlenerek maça çıktıklarını aktaran Erdoğan, "Oyuncularımıza analizlerle rakibimizi anlatmaya, oynattırmak istediğimiz oyunu anlatmaya çalıştık. İlk dakikalardan itibaren yüksek konsantrasyonla mücadele ettik. Göztepe zaman zaman baskılı oynadı ama iyi savunma yaparak gol yemedik. Gol bulduktan sonra daha çok alan bulacağımızı biliyorduk. 2 gol bulduk, başka pozisyonlara da girdik. Bunun sevincini yaşayacağız ve pazar günkü Fenerbahçe maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu galibiyeti seyircimize armağan etmek istiyorum. Herkesi pazar günü stada bekliyoruz" dedi.

Ömer Erdoğan: Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Göztepe, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: 'Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ömer Erdoğan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" - Son Dakika
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