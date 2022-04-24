Ömer Erdoğan: Kalan 4 maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir 'e 3-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor 'da teknik direktör Ömer Erdoğan , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'i tebrik ettiğini ve iyi bir rakiple oynadıklarını söyleyen Erdoğan, "Ligde özellikle topa sahip olan, set hücumunda başarılı olan, orta sahada hareketli olan, kenar oyuncularını birebir bırakan ve etkili hücum varyasyonları olan bir rakiple oynadık. Bu oyunu bekliyorduk. Biz de 60-65 dakika iyi savunduk ama maalesef yediğimiz golden sonra çözüldük. Bu bir bahane görünmesin ama tabii ki Ramazan Ayı'ndayız ve takımda oruç tutan oyuncu sayımızın yüksek olması, ister istemez oyunu etkiliyor. Bilimsel olarak da bunun analizlerini yaptığımızda, daha güçlü olan, ayakta kalan oyuncuların düşüşünü görüyoruz. Allah kabul etsin oruçlarını. Bu taraftan bakınca da bizi etkilediğini görüyoruz. Oyuncularımız son periyotta fiziksel olarak güçlü duruma gelirlerse, toplayabileceğimiz puanlarla en iyi noktaya gelmek istiyoruz. Afrika Kupası'nda dalgalı bir periyoda girdik, tam toparladık ve kendimizi buluyorduk, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla oyuncuların performansında düşüş olunca, böyle bir tabloyla karşı karşıya geldik. Kalan 4 maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligin son 4 haftasında en iyi performanslarını sergilemek istediklerini kaydeden Ömer Erdoğan, "Bugün kazanmamız durumunda, Başakşehir'le puan farkını azaltıp önümüzdeki maçlarda fırsat yakalama şansımız olacaktı. Önümüzdeki 4 maçın 3'ü sahamızda olacak. Hedeflerimizin arasında ilk 10 olarak hesaplıyorduk. Önümüzde 12 puan var ve hepsine talibiz. Bir an önce eski gücümüze dönmemiz gerekiyor bu puanları alabilmemiz için" açıklamasını yaptı."GELECEK SEZON İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİM"

Kendisinin göreve geldiği günden itibaren geride kalan 2 sezona bakıldığında Hatayspor'un başarılı bir grafik çizdiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şu andaki durum başarılı. Bütçe anlamında baktığımızda ve transfer politikamıza baktığımızda, oyuncu geliştirebileceğimiz, oyun anlayışımıza uygun olan futbolcuları alıyoruz. Geçen sene Boupendza'nın satışıyla kulübümüz de rahatladı. Bu para bütçeye dahil olmasaydı belki ödemelerde büyük sıkıntı yaşardık bu döviz kuruyla. Sezon başında 15 oyuncu ayrıldı ve Türkiye'den de dahil olmak üzere karma oyuncular aramıza dahil oldu. İyi başladık sezona ve beklentiler çok büyüdü. Ben o zamanlarda baskıyı azaltmak için, belki de geleceği hissettiğim için frenlemeye çalıştım. Beklentileri yükseğe çektiğimizde insanları hayal kırıklığına uğratabilirdik. Biraz düşüş yaşayınca oyuncularda özgüven kaybı oluyor. Bizim kadromuzda bugün eksiklere baktığınızda, Traore, Burak, Kamil Ahmet gibi ilk 11 oyuncularımız yoktu. Şu anda 20 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. Bu 20 kişiden 4, 5 oyuncu azalınca sıkıntı oluyor. Gelecek sezon benim sözleşmem devam ediyor ve inşallah devam edeceğim. Ayrılma gibi bir düşüncem yok."

- İstanbul