Ömer Erdoğan: "Oyuncularım ilk dakikadan beri görevlerini yerine getirdi" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Oyuncularım ilk dakikadan beri görevlerini yerine getirdi"

08.10.2022 17:24

- Ömer Erdoğan: "Oyuncularım ilk dakikadan beri görevlerini yerine getirdi" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmeleriyle ilgili oyuncularına ilk dakikadan itibaren inancının tam olduğunu ve görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

- Ömer Erdoğan: "Oyuncularım ilk dakikadan beri görevlerini yerine getirdi"

İSTANBUL - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmeleriyle ilgili oyuncularına ilk dakikadan itibaren inancının tam olduğunu ve görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ett. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, çok önemli bir 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz buraya göreve geldikten sonra bütün kaybettiğimiz maçlar dahil hepsini başa baş oynadığımız, galip gelebileceğimiz maçları da 3 puanı yazdıramamıştık. Maçtan önce oyuncularıma çok önemli bir deplasman ve 3 puanla ayrılmamız gerektiğini iletmiştim. İstanbulspor lige çok renk katıyor. Bir oyun felsefesi olan, ön alan baskısıyla en çok top kazanan ve hücumda da etkili bir takım. Hafta içi oyuncularımızı buna yönelik çalıştırdık. Oyuncularımız ilk dakikadan itibaren görevlerini yerine getirdi. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. 3, 4 net pozisyon kaçırdık. Onlardan birini değerlendirseydik daha rahat maç izlerdik. Atamadığınızda tehlikeyle karşılaşıyorsunuz. Talihsiz bir gol sonrası 1-1'i İstanbulspor yakaladı. O dakikadan itibaren oyuncularıma inancım tamdı, galibiyeti çok isteyen oyuncu grubu vardı. Ankara'dan gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, iç saha gibi atmosfer oluşturdular. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Taylan sakatlık sonrası devam edemedi"

Maçın ikinci yarısında oyundan alınan Taylan Antalyalı'nın durumu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Taylan'ın sanırım aldığı darbe sonrası ayağında problem oldu ve oyuna devam edemedi. Onun da MR'ı çekilecek. Gökhan Akkan'da çarpışma yaşadı, kafasına darbe aldı. O ara devam etmek istedi. 5. oyuncu değişikliği yapılırken Gökhan devam edemeyeceğini söyledi. Macheda'yı oyuna alsaydık Gökhan'ı çıkartamayacaktık ve eksik olacaktık. Bahadır da oyuna girdikten sonra çok önemli kurtarışlar yaptı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Ömer Erdoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: 'Oyuncularım ilk dakikadan beri görevlerini yerine getirdi' - Son Dakika

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