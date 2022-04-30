Ömer Erdoğan: "Üzücü bir sonuç" - Son Dakika

- Ömer Erdoğan: "Üzücü bir sonuç"

HATAY - A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, sonucunun üzücü olduğunu söyledi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Altay'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, maçın böyle sonuçlanmasını istemediklerini ve beklemediklerini belirterek, "Öncelikle Trabzonspor takımını, hocasını, ekibini ve futbolcularını tebrik ediyorum, haklı bir şampiyonluk elde ettiler. Tabii ki böyle sonuçlanmasını istemiyor ve beklemiyorduk. Karşımızda bugün direnen, belki matematiksel olarak çok zor da olsa küçük umudu olduğunu biliyorduk. Olmasa bile daha önceki maçlarını izlediğimiz de direnen bir rakip görüyorsunuz. Maça açıkçası çok iyi başlamadık. Özellikle rakibin 5-4-1 şeklinde bizi karşılaması, birinci bölgede iyi savunma yapması, bizim orda daha çok fazla topa sahip olup, çabuk yön değiştirip, daha fazla pas aralarında buluşup, bireysel yetenekli oyuncularımızın işte daha çok sorumluluk alıp, o şekilde hücum yapmaya çalışmayı denememiz gerekiyordu. Tam tersi çok yüksek toplarla açıkçası Altay'ın tam istediği şekilde oynadık. Belki rakibimize fazla pozisyon vermedik ama Kappel'in orada bir anlık defansta top kaybı sonrası yanlış pozisyon alması ve 1-0 geriye düşmemiz bizim işimizi daha da zorlaştırdı. Çünkü zaten çok kalabalık bir şekilde savunma yapan bir takım, daha da istekli arzulu bir savunma yapmasına açıkçası neden oldu. İkinci yarı hem oyuncu değişiklikleri hem bazı taktiksel değişikliklerle biraz daha açıkçası hücum anlamında daha etkili olduk. Pozisyonlarımız var. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Ama tabii ki açıkçası üzücü bir sonuç. Çünkü oyuncularıma da söylediğim şey maçtan önce son 4 maçta alabileceğimiz en fazla puanı alıp en iyi yerde bitirebilmeyi hedefliyorduk. Bu da bizim için 6 olur, 7 olur, 8 olur ama daha altlarda olmasını istemiyorum açıkçası. Çünkü sezonun tümünü değerlendirdiğimiz zaman iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Bazı sezon içerisindeki dalgalanma sonucu üst gruptan biraz aşağıya kaydık. Ama her hafta bir fırsat vardı. O fırsatları maalesef değerlendiremedik. Artık bu sezonu en iyi şekilde bitirip hem bu sezonu en iyi şekilde değerlendirirken bitirmeye çalışırken, aynı zamanda önümüzdeki sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Altay takımını da kutluyorum" dedi.