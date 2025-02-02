Ömer Faruk Deliktaş'tan Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ömer Faruk Deliktaş'tan Başarı Hikayesi

Ömer Faruk Deliktaş\'tan Başarı Hikayesi

8 yaşında snowboarda başlayan Deliktaş, milli sporcu olup uluslararası başarılara hazırlanıyor.

02.02.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Faruk Deliktaş, 8 yaşında test kayakçısı (pist açıcı) başladığı snowboardda milli sporculuğa kadar yükselmeyi başardı.

AA'nın "Snowboard Yıldızları" başlıklı dosya haberinin üçüncü ve son bölümünde Ömer Faruk Deliktaş'ın pist açıcılığından milli sporculuğa ulaştığı başarı hikayesi anlatıldı.

??????? Kayseri'de babasıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne eğlenmek için kayak yapmaya giden Deliktaş, bir antrenörün yeteneğini fark edip spora davet etmesiyle profesyonel snowboard öğrenmeye karar verdi.

Eğitimler sonrasında ilk olarak yarışların başlangıç ve bitiş sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden "test kayakçısı" göreviyle snowboarda başlayan Deliktaş, 2 yıl sonra sporcu olarak piste çıktı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 2020'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda 11 yaş altı kategoride ikincilik elde eden Deliktaş, 3 yıl sonra Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Türkiye şampiyonasında birinci oldu.

Hedef uluslararası organizasyonlarda başarı

Milli sporcu seçmelerinde başarılı olan 15 yaşındaki Deliktaş, uluslararası organizasyonlarda derece elde etme hedefiyle sıkı çalışıyor.

Erzurum'da 6-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen Kış Oyunları'na katılan Ömer Faruk Deliktaş, AA muhabirine, milli takıma seçildiği için gururlandığını söyledi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Deliktaş, şöyle devam etti:

"Babam sporcuydu annemle çok destek verdiler, hocamla önümü açtılar. 15 yaş altı kategorisinde yarışıyorum ve ikinci yılım. Geçen sene aralıkta milli takıma seçildim. İnşallah ilerleyen dönemlerde ülkemi başka ülkelerde temsil etmeyi planlıyorum. Profesyonel olarak 5 yıldır yarışıyorum."

Antrenörü Ömer Faruk'a inanıyor

Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger de Deliktaş'ın gelecek vadeden sporculardan olduğunu anlattı.

Ömer Faruk'un "iyi yerlere" geleceğine inandığını dile getiren Özger, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İmkan olursa bu sene uluslararası platformlardaki yarışlara götürmeyi düşünüyoruz. Ömer, şu an kendisine ağabeylik yapanları geçtikçe, onların yerine gelmeye başlayacak. Ardından uluslararası yarışlarda başarı göstereceğine inanıyorum. İlk başta FIS (Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu) yarışlarını hedefliyoruz, daha sonra Europe Cup, ardından World Cup ve olimpiyat, hedeflerimiz bunlar."

Kaynak: AA

Milli Takım, erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Deliktaş'tan Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:37:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ömer Faruk Deliktaş'tan Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.