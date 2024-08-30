Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve son olarak Utah Jazz forması giydi.
NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Son Dakika › Spor › Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?