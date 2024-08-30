Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti

Panathinaikos AKTOR, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i 1+1 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Ömer Faruk, kariyerine Fenerbahçe'de başladıktan sonra NBA'de Miami Heat ve Utah Jazz formaları giydi.

30.08.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve son olarak Utah Jazz forması giydi.

NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos, Ergin Ataman, Basketbolcu, Yunanistan, Basketbol, Spor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
17:58 Hindistan’da Dalit Anne ve Oğlu Polis Merkezinde Şiddete Uğradı Hindistan'da Dalit Anne ve Oğlu Polis Merkezinde Şiddete Uğradı
17:49 Göztepe maçında saldırıya uğramıştı Tahkim Kurulu’ndan Ali Koç’un cezasına indirim Göztepe maçında saldırıya uğramıştı! Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
17:05 Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:41 Çorum’da evden kaçan maymun mahalleyi birbirine kattı, 1 kişi yaralandı Çorum'da evden kaçan maymun mahalleyi birbirine kattı, 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 12:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement