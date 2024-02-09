Ömer Halisdemir Spor Salonu\'nda Okul Sporları Korfbol Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

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Okul Sporları Korfbol Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği müsabakaları Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan müsabakalar ile Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda ilk kez resmi spor müsabakaları da yapılmış oldu.

Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda yaklaşık 100 sporcu mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın da yakından takip ettiği müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

Şehit Bekir Çakır Ortaokulu ile Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu arasında yapılan maç sonrasında açıklamada bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, "Okul Sporları branşlarına yeni eklenen korfbol branşında heyecan dolu bir müsabaka izledik. Ömer Halisdemir Spor Salonu'nu yakın zaman diliminde hizmete açtık ve bugünde ilk müsabakaya ev sahipliği yaptı. Kayseri'ye, gençlerimize, çocuklarımıza kazandırılan bu tesis için Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e teşekkür eder, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ