Ömer Kaan Ulusoy Türkiye Şampiyonu

Adana'da düzenlenen Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden Ömer Kaan Ulusoy 37 kg'da Türkiye birincisi oldu.

6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Adana'da düzenlenen Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden Efendibey Ortaokulu öğrencisi Ömer Kaan Ulusoy, elde ettiği derece ile şehri gururlandırdı. Cengizhan Spor Kulübü sporcusu Ulusoy elde ettiği başarı sonrasında yaptığı açıklamada; "Gelecekte de milli takım düzeyinde ülkemizi temsil ederek elde ettiğim dereceleri arttırarak devam etmek istiyorum" açıklamasında bulundu. - NİĞDE