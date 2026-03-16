Ömer Yurtseven Warriors ile Sözleşme İmzaladı

16.03.2026 10:26
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA ekiplerinden Golden State Warriors ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Sezona Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'ta başlayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA takımlarından Golden State Warriors ile 10 günlük sözleşme imzaladı. Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı" açıklaması yapıldı.

Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.

NBA takımları, bir oyuncunun takıma uyumunu ve performansını görmek için 10 günlük sözleşme imzalayabiliyor. Memnun kalırlarsa oyuncuyla sözleşme uzatılıyor.

27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formaları giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

