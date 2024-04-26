OMÜ Sporcuları Türkiye Birinciliği ve Üçüncülüğü Kazandı - Son Dakika
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OMÜ Sporcuları Türkiye Birinciliği ve Üçüncülüğü Kazandı

OMÜ Sporcuları Türkiye Birinciliği ve Üçüncülüğü Kazandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sporcuları, farklı branşlarda yapılan yarışmalarda Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü olmak üzere 2 farklı madalya kazandı. Bisiklet Topluluğu üyesi öğrenci Ufuk Baki Taş, Üniversiteler Arası ODTÜ Dağ Bisikleti Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak altın madalya elde etti. Aynı dönemde Üniversiteler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda yarışan öğrenci Emre Okuş ise 65 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

26.04.2024 14:48
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sporcuları Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü olmak üzere 2 farklı madalya kazandı.

OMÜ'yü temsilen 7. Üniversiteler Arası ODTÜ Dağ Bisikleti Yarışması'na katılan Bisiklet Topluluğu üyesi öğrenci Ufuk Baki Taş, 32 yarışmacı arasından Türkiye birincisi olmayı başararak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı dönemde OMÜ'yü temsilen 23-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Üniversiteler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na katılan öğrenci Emre Okuş ise 65 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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