ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu lider bitiren ON Hotels Alanya Belediyespor, çeyrek finale kaldı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Gani Arslan, Mustafa Emre Girgin

ON Hotels Alanya Belediyespor: Onur Günaydı, Yusuf Bakır, Shchytkov, Hetman, Emir Kaan Öztürk, Suarez (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Enes Atlı, Mustafa Selçuk Uyar, Ahmetcan Büyükgöz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Ali Fazlı, Hamdi Erkan, Selim Yıldız (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Eyüp Ensar Demirbiler, Aleksov, Selman Ateş, Cardoso)

Setler: 25-19, 22-25, 20-25, 25-21, 15-12

Süre: 145 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

ON Hotels Alanya Belediyespor, bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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