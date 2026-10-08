ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i Kupa Voley'de 3-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i Kupa Voley'de 3-2 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup maçında İzmir'de ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi. Setler 25-19, 25-22, 23-25, 19-25, 14-16 sonuçlanırken karşılaşma 138 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Engin Duman

İstanbul Gençlik: Padar, Kooy, Mustafa Cengiz, Mejias, Yasin Aydın, Cemal Özgür (Burak Mert, Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç, Bertuğ Öndeş)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Emir Kaan Öztürk, Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Suarez, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar)

Setler: 25-19, 25-22, 23-25, 19-25, 14-16

Süre: 138 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Alanya BelediyesporMaç SonucuİstanbulSigortaGençlikİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
21:53
Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 22:10:48. #.0.3#
SON DAKİKA: ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i Kupa Voley'de 3-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei