10 binde bir gözüken enfeksiyona yakalandı! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu - Son Dakika
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Spor

10 binde bir gözüken enfeksiyona yakalandı! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu

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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın artan enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı. Mert Hakan daha önceki antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı. Tedavisi sürerken 10 binde 1 gözüken enfeksiyona yakalandı.

19.04.2025 16:31
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Fenerbahçe'den, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamanın ardından, Mert Hakan'ın durumuna dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

İşte o açıklama:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

10 BİNDE 1 GÖRÜLÜYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Mert Hakan daha önceki antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı. Tedavisi sürerken 10 binde 1 gözüken enfeksiyona yakalandı. Mert Hakan, enfeksiyon değerleri düşene kadar steril bir ortam olduğu için tedavisine hastanede devam edecek.

HASTANELİK OLDU

Mert Hakan Yandaş'ın, enfeksiyon değerleri düşmeyince hastaneye kaldırılmasına karar verildi. Sarı lacivertli kulübün sağlık heyetinden alınan onay doğrultusunda, Mert Hakan'ın daha steril bir ortam olduğu için tedavisinin hastanede devam edileceği aktarıldı.

10 binde bir gözüken enfeksiyona yakalandı! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu
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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 binde bir gözüken enfeksiyona yakalandı! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • özgür Akdeniz:
    Kuduz mu olmuş? 165 19 Yanıtla
  • Paragöz Tr:
    Mikrop adam ancak böyle mikrobu yakalanır. 129 17 Yanıtla
  • esat turan:
    Bize bir faydası olmadı bari sağlık sektörü ne deney ci olarak olsun 113 15 Yanıtla
  • İBRAHİM SITKI TATLI:
    veterinere götürün güzel bir muayene edilsin 102 8 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    kötüye bişey olmaz 91 14 Yanıtla
  • hakan aydın:
    Allah kurtarmasın 63 21 Yanıtla
  • Nuri Topsakal:
    köpek virüsü olmuş 74 9 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    çomara bir şey olmaz 63 4 Yanıtla
  • Doğukan Aksu:
    Gebermek hastalıkmı olmuş ?? 39 7 Yanıtla
  • Oooo:
    Kendisi 10 binde bir kişilik olup virüs ender insana rastlamış 41 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    mayısa kadar yatırın o iti :)) 35 1 Yanıtla
  • 1931:
    Allahin sopasi yok !!! 26 1 Yanıtla
  • Ali Arat:
    it kıran dır iniallah 26 1 Yanıtla
  • ömer duman:
    kuduz olmuş kopek 20 1 Yanıtla
  • Hasan Kilic:
    Aşilari eksiktir 18 1 Yanıtla
  • Erol AY:
    PARVOVİRÜS enfeksiyonu olabilir,ağır seyreden bir hastalıktır. 16 1 Yanıtla
  • 6490203:
    laaaaan sevinç sevinç sevinç 13 1 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Kendisi 85 milyonda 1 görülen bir virüs..Ancak yine de geçmiş olsun 11 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    kuduzmu olmus.BELEDIYEMI BISEY YAPMIS :).TFFFFFF 8 1 Yanıtla
  • Seyfettin Çeliktenyıldız:
    steril ortam aramanıza gerek yok zaten kendisi mikrop 8 1 Yanıtla
  • mossi :
    ağzından kapmıştır.biraz kapatsaymış bişe olmazdı 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 10 binde bir gözüken enfeksiyona yakalandı! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu - Son Dakika
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