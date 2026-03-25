İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

25.03.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerin arttığını belirterek vatandaşları uyardı ve yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi çağrısında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı. DMM, özellikle yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN SAHTE İÇERİKLERE DİKKAT

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgesel gelişmelerin ardından kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerin yaygınlaştığı belirtildi. Açıklamada, deepfake teknolojileri kullanılarak hazırlanan gerçek dışı görsel, ses ve videolarla algı operasyonları yürütüldüğü ifade edildi. Bu içeriklerle toplumsal hassasiyetlerin manipüle edilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

“RESMİ KAYNAKLARI TAKİP EDİN”

DMM, vatandaşlara yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi çağrısında bulundu. Kaynağı belirsiz, sansasyonel ve duygusal tepki oluşturmayı hedefleyen paylaşımlara karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekilerek, bu tür içeriklerin “psikolojik harekat” unsuru olabileceği ifade edildi.

DMM, milli güvenlik ve toplumsal barışın korunması için sağduyunun önemine işaret ederek, doğru ve teyitli bilgilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ender3316 ender3316:
    resmi kaynaklarda doğru söylemiyorki 25 9 Yanıtla
    Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Hayatımda duyduğum en doğru söz 14 4
  • Hakan as Hakan as :
    Resmi kaynaklar güllük gülistanlık gösteriyor ülkeyi :) 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 17:55:12. #.0.5#
SON DAKİKA: İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.