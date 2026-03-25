İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı. DMM, özellikle yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN SAHTE İÇERİKLERE DİKKAT

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgesel gelişmelerin ardından kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerin yaygınlaştığı belirtildi. Açıklamada, deepfake teknolojileri kullanılarak hazırlanan gerçek dışı görsel, ses ve videolarla algı operasyonları yürütüldüğü ifade edildi. Bu içeriklerle toplumsal hassasiyetlerin manipüle edilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

“RESMİ KAYNAKLARI TAKİP EDİN”

DMM, vatandaşlara yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi çağrısında bulundu. Kaynağı belirsiz, sansasyonel ve duygusal tepki oluşturmayı hedefleyen paylaşımlara karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekilerek, bu tür içeriklerin “psikolojik harekat” unsuru olabileceği ifade edildi.

DMM, milli güvenlik ve toplumsal barışın korunması için sağduyunun önemine işaret ederek, doğru ve teyitli bilgilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.