Cenazede Silahlı Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenazede Silahlı Saldırı

24.03.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da cenazede husumet nedeniyle bir kişi silahlı saldırıya uğradı, polis şüpheliyi arıyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Yaşar B. (38), bir yakınlarının cenazesinde tartıştığı husumetlisi Abdullah D.'nin (35) silahlı saldırısına uğradı. Defin sırasında tabancayla vurulan Yaşar B., hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Derecik Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Yaşar B. ile Abdullah D., hayatını kaybeden yakınları Hasan Aydemir'in cenaze töreninde karşılaştı. Mezarlıkta defin sırasında taraflar arasında yeniden yaşanan tartışma sırasında Abdullah D., belinden çıkardığı tabancayla çevredekilerin korku dolu bakışları arasında Yaşar B.'yi kasığından vurup, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İlkadım, Güncel, Samsun, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.