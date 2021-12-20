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Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! - Son Dakika

Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!

20.12.2021 09:35

Saha içini en iyi yorumlayan isimlerden olan Önder Özen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki oyununu anlatırken bir hayli sinirlendi. Pereira'yı çok kez yapıcı dille eleştiren Özen, bu kez patladı. Özen, Antep ve Beşiktaş karşısında kapanmayı seçen Pereira'ya, "Niye bu kadar ödünüz patlıyor?" sözleriyle tepki gösterdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbide sahadan 2-2'lik sonuç çıktı. Siyah-Beyazlılar, Kadıköy deplasmanında topa sahip olan ve oyununu kabul ettiren taraftı.

DİREKTE PATLADI

Maçta 2 kez geri düşüp skoru 2-2'ye getiren Beşiktaş, son dakikalarda direğe takıldı. Beşiktaş'a karşı çok kontrollü bir yapıyla sahaya çıkan ancak istediklerini yansıtamayan Fenerbahçe'de eleştiriler Vitor Pereira'ya yöneltildi.

Önder Özen'in sakin görüntüsünden hiç eser kalmadı: Niye bu kadar ödünüz patlıyor!

"FUTBOLUN DOĞASIYLA ÇATIŞIYOR"

Maç öncesinde NTV'de Pereira hakkında, "Bu kadro futbolun doğasıyla çatışıyor" diyen Önder Özen, maç sonu daha sert patladı. Özen, "5'li defans ve 2 orta saha var. Hadi Antep'te ödünüz patladı. 50 bin seyirciniz var. Niye bu soğukta bilet alıp gittiler. Ne talep ettiklerini görmüyor musunuz? Bu görüntü çok ürkütücü. Önder hocayı tebrik ediyorum. Tarihin misyonuna yakışır bir kadro ve oyunla sahaya çıkarttı" ifadeleriyle oyunu özetledi.

Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!

Fenerbahçe, Önder Özen, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! - Son Dakika Spor


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