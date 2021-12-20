Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbide sahadan 2-2'lik sonuç çıktı. Siyah-Beyazlılar, Kadıköy deplasmanında topa sahip olan ve oyununu kabul ettiren taraftı.

DİREKTE PATLADI

Maçta 2 kez geri düşüp skoru 2-2'ye getiren Beşiktaş, son dakikalarda direğe takıldı. Beşiktaş'a karşı çok kontrollü bir yapıyla sahaya çıkan ancak istediklerini yansıtamayan Fenerbahçe'de eleştiriler Vitor Pereira'ya yöneltildi.

"FUTBOLUN DOĞASIYLA ÇATIŞIYOR"

Maç öncesinde NTV'de Pereira hakkında, "Bu kadro futbolun doğasıyla çatışıyor" diyen Önder Özen, maç sonu daha sert patladı. Özen, "5'li defans ve 2 orta saha var. Hadi Antep'te ödünüz patladı. 50 bin seyirciniz var. Niye bu soğukta bilet alıp gittiler. Ne talep ettiklerini görmüyor musunuz? Bu görüntü çok ürkütücü. Önder hocayı tebrik ediyorum. Tarihin misyonuna yakışır bir kadro ve oyunla sahaya çıkarttı" ifadeleriyle oyunu özetledi.