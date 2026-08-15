Öner Bozbıyık'tan Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öner Bozbıyık'tan Şampiyonluk Ziyareti

Öner Bozbıyık\'tan Şampiyonluk Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Öner Bozbıyık, şampiyonluğunu Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne anlattı.

Mısır'da düzenlenen Cairo World Boccia Challenger Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza atarak şampiyonluk elde eden Milli Sporcu Öner Bozbıyık; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Şampiyonluk başarısında büyük emeği bulunan rampa operatörü Sema Bozbıyık'ın da yer aldığı ziyarette, turnuvada elde edilen başarı ve boccia branşının gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; milli sporcu Öner Bozbıyık'ı ve rampa operatörü Sema Bozbıyık'ı tebrik ederek, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Kabakcı; Öner Bozbıyık'ın azmi, mücadelesi ve elde ettiği şampiyonluğun genç sporcular için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, milli sporcu ve Sema Bozbıyık'a başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öner Bozbıyık'tan Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

12:12
Filenin Sultanları gala gecesinde Zehra Güneş göz kamaştırdı
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 15:13:45. #7.13#
SON DAKİKA: Öner Bozbıyık'tan Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.